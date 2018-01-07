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ديبيكا بادوكون تروي تجربتها مع الاكتئاب

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:24 ص
ديبيكا بادوكون تروي تجربتها مع الاكتئاب
ديبيكا بادوكون
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وكالات
 
 قالت الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون، إن الصحة النفسية لا علاقة لها بمدى نجاحك، مؤكدة أنه على الرغم من النجاح الذي حققته في 2014 إلا أنها كانت تمر بأزمة نفسية.

وأضافت نجمة "بادمافات" في إشارة إلى معركتها مع الاكتئاب في عام 2014: "كان الناس يفكرون بشكل احترافي أنها كانت واحدة من أفضل سنوات حياتي. لقد كنت في في أفضل سنوات المهنية ولكن هذا هو الشيء المتعلق بالاكتئاب، ولا توجد علامات تحذير".

وقالت ديبيكا إنها تعافت من خلال "تغيير نمط الحياة والأدوية، هناك الكثير من الأشخاص الذين يقولون. إنهم يفكرون في الانتحار وبعد مشاهدة ما فعلته فهم يفهمون ما يمرون به وحياتهم تغيرت".
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