ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زوجة نتنياهو تنفي صحة الاتهامات في قضية "الطعام الفاخر"

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:25 ص
زوجة نتنياهو تنفي صحة الاتهامات في قضية الطعام الفاخر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
طباعة
وكالات
 

نفت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، صحة الاتهامات الموجهة لها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الطعام الفاخر".

 

وقالت سارة نتنياهو إن عائلتها غير معتادة على تناول الطعام الملكي من المطاعم الراقية.

 

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، في 22 من الشهر الماضي، توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة لسارة نتنياهو (59 عاماً)، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة بهذا الخصوص.

 

وتواجه سارة نتنياهو تهما بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء. وتتهمها السلطات أيضا بخيانة الأمانة في تحقيق للشرطة.

 

وتمس لائحة الاتهامات الموجهة لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصا آخر يدعى سيدوف، طلب تعويضا عن مصاريف توصيل وجبات غذائية بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 إلى مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وتوظيف طباخين خصوصيين.

 

وإذا ما أدينت سارة نتنياهو فقد يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن موعد تقديمها إلى المحاكمة لا يزال غير واضح.

 

ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن سارة نتنياهو قولها خلال التحقيقات معها إنها وعائلتها يتناولون "الطعام البسيط"، وغير معتادين على الطعام الملكي، ولا يهدرون المال بل يعيشون في"نظام تقشف".

 

المزيد عن: نتنياهو قضية الطعام الفاخر صحة الاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي الطعام الفاخر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 10:20:12 AM