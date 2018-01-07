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سلطان بن سحيم: مسؤولو نظام الحمدين "قرامطة العصر"

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:45 ص
سلطان بن سحيم: مسؤولو نظام الحمدين قرامطة العصر
سلطان بن سحيم
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الفجر السعودي
 

ندد المعارض القطري، وعضو الأسرة الحاكمة، سلطان بن سحيم، بإصرار نظام الدوحة على تسييس الشعائر المقدسة، بعد إصدار وزارة الحج والعمرة بالمملكة بيانًا أكدت فيه عدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين.

 

وعبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، غرد ابن سحيم: "ما أتعسه من عار علينا.. ما أسوأه من نظام يحرم مواطنيه من الحج والعمرة.. كلما مد الأشقاء يدهم أبى النظام القطري إلا أن يتمادى في تسييس الشعائر المقدسة".

 

وأكد المعارض القطري أن التاريخ سيكتب أن مسؤولي نظام الحمدين هم "قرامطة هذا العصر"، في إشارة إلى الجريمة التي ارتكبها من أنشؤوا دولة نسبوها زورًا للسيدة فاطمة الزهراء عندما انتزعوا الحجر الأسود من الكعبة، وعطَّلوا موسم الحج لنحو 22 عامًا.

 

المزيد عن: مسؤولو نظام الحمدين قرامطة العصر سلطان بن سحيم المعارض القطري
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