6 قتلى حصيلة التفجير الذي استهدف مخزنًا لصناديق الاقتراع في كركوك

أفادت مصادر عراقية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مخزنَا لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك إلى 6 قتلى.

وقد أعلنت مصادر بالشرطة العراقية، مقتل شخص وإصابة20 أخرون، في انفجار سيارة ملغومة قرب مخزن لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك بالعراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 يونيو الجاري، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي الذي طالب بذلك.