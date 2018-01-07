ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

6 قتلى حصيلة التفجير الذي استهدف مخزنًا لصناديق الاقتراع في كركوك

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:43 ص
6 قتلى حصيلة التفجير الذي استهدف مخزنًا لصناديق الاقتراع في كركوك
انفجار بالعراق
طباعة
أسماء العزب
 

أفادت مصادر عراقية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مخزنَا لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك إلى 6 قتلى.

 

وقد أعلنت مصادر بالشرطة العراقية، مقتل شخص وإصابة20 أخرون، في انفجار سيارة ملغومة قرب مخزن لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك بالعراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 يونيو الجاري، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي الذي طالب بذلك.

المزيد عن: كركوك سيارة ملغومة انفجار بالعراق إعادة الفرز اليدوي 6 قتلى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 8:50:02 AM