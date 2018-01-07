البرلمان يستجوب مجلس الجبلاية غدا

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن قيام مجلس النواب غدا الإثنين باستجواب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد للاستفسار عن أسباب تراجع نتائج المنتخب في مونديال روسيا.





وأضاف "الشاطر" خلال برنامجه المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاستجواب يشمل كافة القضايا المثارة بشأن انفلات بعض اللاعبين وحقيقة الفوضى التي أشاعها الفنانون والشخصيات العامة التي زارت معسكر المنتخب ومواجهة الاتحاد بحقيقة أزمة التذاكر وطلب الـ"فيفا" توقيع عقوبات على مصر.



