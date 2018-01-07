الزمالك يفرض السرية على المدير الفني الجديد

قرر مجلس إدارة الزمالك، عدم استقبال أي ملفات جديدة للمدربين الأجانب، والاكتفاء بالأسماء الموجودة حاليًا في قائمة الترشيحات.





وطلب مرتضى منصور، رئيس النادي، من أعضاء اللجنة المكلفة باختيار المدرب الأجنبي، والمكونة من نجليه، أحمد مرتضى، وأمير مرتضى، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأيمن حافظ، مدير الكرة، توخي السرية، وعدم الحديث حول الخيارات المتاحة، لحين التعاقد مع المدرب.





واستقرار مجلس الزمالك على المدرب الأوروجواياني، خورخي دا سيلفا، لتولي منصب المدير الفني للزمالك، بينما تجري محاولات معه، لتخفيض طلباته المادية، التي توقفت عند مليون و300 ألف دولار سنويًا، حيث يرغب مجلس إدارة النادي، في الوصول إلى مليون دولار، على أقصى تقدير.





ويحاول الزمالك الحفاظ على سرية الأمر، لمنح الاستقرار لخالد جلال، المدير الفني الحالي، خلال فترة الإعداد للموسم المقبل.



