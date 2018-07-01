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أحلام تنشر صورا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:18 ص
أحلام تنشر صورا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب
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الفجر الفني
 

نشرت المطربة الإماراتية أحلام، صورًا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب والذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان موازين الغنائي الدولي.

كانت أحلام، شاركت منذ ساعات صورة لجمهور حفلها معلقة عليه بكلمتين فقط، وهما: "الله عليكم".

ولاقت الصورة إعجاب باقي جمورها عبر "إنستجرام" وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع. 

وعرضت صفحة مهرجان موازين الغنائي الدولي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  أولى لقطات من حفل أحلام. 

موازيين ♥️🇲🇦

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on

أحلام تنشر صورا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب
أحلام تنشر صورا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب
أحلام تنشر صورا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب
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