أحلام تنشر صورا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب





نشرت المطربة الإماراتية أحلام، صورًا جديدة من حفلها الغنائي بالمغرب والذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان موازين الغنائي الدولي.





كانت أحلام، شاركت منذ ساعات صورة لجمهور حفلها معلقة عليه بكلمتين فقط، وهما: "الله عليكم".





ولاقت الصورة إعجاب باقي جمورها عبر "إنستجرام" وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.





وعرضت صفحة مهرجان موازين الغنائي الدولي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أولى لقطات من حفل أحلام.



