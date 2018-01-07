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أزارو وأجايي يطلبان الرحيل عن الأهلي

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:07 ص
أزارو وأجايي يطلبان الرحيل عن الأهلي
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الفجر الرياضي
 
كشف الإعلامى إسلام الشاطر عن طلب  ثنائي النادي الاهلي المغربي وليد أزارو  وجونيو آجايي الرحيل على القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة الى الدوريات الاوروبية خاصة مع تألق اللاعبين مع المارد الأحمر الموسم الماضي بشدة الامر الذي لفت الانظار اليهم  بشكل كبير .  

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج " في فقرة كشف المستور اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن اللاعبين يمتلكون عروض من أندية خارجية للانتقال اليها خلال فترة الانتقالات الصيفية  بينما يرى لجنة الكرة بالاهلي احتياج الفريق إلى جهود اللاعبين فى الموسم المقبل الصعب للغاية  .

واختتم :"  الفترة المقبلة سوف تظهر الكثير عن رحيل الثنائي من عدمة من القلعة الحمراء ".

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