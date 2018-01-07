مهرجان كام السينمائي يكرم حورية فرغلي عن مجمل أعمالها

يكرم مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثامنة الفنانة حورية فرغلي عن مجمل أعمالها الفنية.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في مدينة الحمامات التونسية في الفترة ما بين ١١ إلى ١٥ يوليو المقبل.

وتتضمن أعمال حورية فرغلي أفلام: (كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكرًا، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، سالم أبو أخته، وطلق صناعي).