السفارة المصرية بالأردن تكرم صوت العروبة عمر العبداللات (صور)

كرم سفير جمهورية مصر العربية في الأردن طارق عادل، المطرب الأردني عمر العبداللات، تقديرًا لدوره في تعزيز التفاعل الشعبى بين مصر والأردن.





وتم التكريم خلال حفل أقامته السفارة المصرية فى الأردن، وقدم السفير طارق عادل درعاً تكريمياً للفنان عمر العبداللات على جهوده المخلصة.





وشكر سفير مصر بالأردن العبداللات على رسائل الصداقة التى جسدها العمل الفني الذى قدمه لمصر فى أغنية "يحكى أن".