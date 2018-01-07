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السفارة المصرية بالأردن تكرم صوت العروبة عمر العبداللات (صور)

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:30 ص
السفارة المصرية بالأردن تكرم صوت العروبة عمر العبداللات (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

كرم سفير جمهورية مصر العربية في الأردن طارق عادل، المطرب الأردني عمر العبداللات،  تقديرًا لدوره في تعزيز التفاعل الشعبى بين مصر والأردن.  

وتم التكريم خلال حفل أقامته السفارة المصرية فى الأردن، وقدم السفير طارق عادل درعاً تكريمياً للفنان عمر العبداللات على جهوده المخلصة.

وشكر سفير مصر بالأردن العبداللات على رسائل الصداقة التى جسدها العمل الفني الذى قدمه لمصر فى أغنية "يحكى أن".
 
السفارة المصرية بالأردن تكرم صوت العروبة عمر العبداللات (صور)
السفارة المصرية بالأردن تكرم صوت العروبة عمر العبداللات (صور)
السفارة المصرية بالأردن تكرم صوت العروبة عمر العبداللات (صور)
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