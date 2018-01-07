كارول سماحة وبوسي يشعلن إحدى حفلات الزفاف بالإسكندرية (صور)

أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة، إحدى حفلات الزفاف بمدنية الإسكندرية، حيث أشعلت الأجواء بعدد كبير من أغانيها الرومانسية الاستعراضية، بينما كانت الزفة للراقصة الاستعراضية انستازيا.





وأشعلت الجزء الثاني من الحفل المطربة بوسي، والتى استمرت فى الغناء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور.