كارول سماحة وبوسي يشعلن إحدى حفلات الزفاف بالإسكندرية (صور)
الأحد 01/يوليه/2018 - 06:58 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة، إحدى حفلات الزفاف بمدنية الإسكندرية، حيث أشعلت الأجواء بعدد كبير من أغانيها الرومانسية الاستعراضية، بينما كانت الزفة للراقصة الاستعراضية انستازيا.
وأشعلت الجزء الثاني من الحفل المطربة بوسي، والتى استمرت فى الغناء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا كارول سماحة فن سينما زفاف دراما حفل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن