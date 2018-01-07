الشاطر: الإسماعيلي يفاوض عصام الحضري

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن النادي الإسماعيلي يفاوض حارس نادى التعاون السعودي والمنتخب الوطني عصام الحضري، والملقب بـ "السد العالي" للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت أن فكرة التعاقد مع عصام الحضري جاءت لمسئولي الإسماعيلي بعد اقتراب انتقال حارس محمد عواد إلى نادي "الاهرام".

وتابع: " من جانبه رحب عصام الحضري بالانتقال للنادي الإسماعيلي وختام حياته مع كرة القدم داخل مصر ".