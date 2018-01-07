ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زياد الهاني: الاتحاد العام التونسي للشغل متورط في الفساد

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:39 ص
زياد الهاني: الاتحاد العام التونسي للشغل متورط في الفساد
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أكد الصحفي زياد الهاني أن الاتحاد العام التونسي للشغل متورط في الفساد.

و أشار الى أن مطالبة الاتحاد بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الهدف منه التغطية على تورط قياداته في الفساد .
و أوضح الهاني أن أحد قيادات الاتحاد متورط في القضية التي عرفت اعلامية بـ”قضية الجوسسة” و التي وتورط فيها رجل أعمال فرنسي و مسؤول من وزارة الصحة و السياحة و أملاك الدولة.

و دعا في تصريح لاذاعة “جوهرة أف أم” ، الاتحاد الى البدأ بمحاربة الفساد داخله و الغاء التفرغات النقابية التي يتم من خلالها دفع جراية النقابيين من مال الشعب.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 7:20:05 AM