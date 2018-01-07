زياد الهاني: الاتحاد العام التونسي للشغل متورط في الفساد
الأحد 01/يوليه/2018 - 06:39 ص
محمد وليد الجموسي
أكد الصحفي زياد الهاني أن الاتحاد العام التونسي للشغل متورط في الفساد.
و أشار الى أن مطالبة الاتحاد بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الهدف منه التغطية على تورط قياداته في الفساد .
و أوضح الهاني أن أحد قيادات الاتحاد متورط في القضية التي عرفت اعلامية بـ”قضية الجوسسة” و التي وتورط فيها رجل أعمال فرنسي و مسؤول من وزارة الصحة و السياحة و أملاك الدولة.
و دعا في تصريح لاذاعة “جوهرة أف أم” ، الاتحاد الى البدأ بمحاربة الفساد داخله و الغاء التفرغات النقابية التي يتم من خلالها دفع جراية النقابيين من مال الشعب.