الدولة استرجعت قرابة 28 ألف هك من أراضيها الدولية

إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بولاية منوبة، أمس الخميس 29 جوان 2018، عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 93 هكتارا يقع في منطقة سيدي علي الحطاب من معتمدية المرناقية بولاية منوبة.





وأوضح بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أن إسترجاع هذا العقار تمّ بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق ضدّ أحد الفنيين الفلاحيين لعدم تفرّغه للعمل الفلاحي وإشتغاله بالوظيفة العمومية.





وتمّ تسليم العقار المسترجع إلى وحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بتونس الكبرى التابعة لديوان الأراضي الدولية مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهّد به بصفة وقتية في إنتظار إعادة توظيفه لاحقا حسب التراتيب الإدارية المعمول بها.





من جهة أخرى إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية في المنستير في نفس اليوم عقارا دوليا فلاحيا تبلغ مساحته هكتارين ونصف تقريبا يشتمل على 111 أصل زيتون منتج كائن بهنشير اللّوزة من معتمدية بني حسّان.





وتمّ إسترجاع العقار إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة نتيجة مخالفة المتسوّغ للشروط التعاقدية بالتنسيق التام مع السلط الأمنية، وتعهّدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالعقار المسترجع في إنتظار إعادة توظيفه وعرضه للكراء بالإشهار والمزاد العلني.





ويتنزل إسترجاع هذه العقارات ضمن المقاربة القانونية التي أنتهجتها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي،

ومكّنت هذه المقاربة ، إلى حد ألان ، من إسترجاع ما يقارب 28000 هك من الأراضي الدولية، وفق نفس البلاغ.