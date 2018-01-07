محافظ القليوبية يحتفل بذكرى 30 يونيو في بنها.. ويطلق 150 صاروخا ناريا (فيديو وصور)

شهد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، مساء السبت، احتفالات المحافظة بالذكري الخامسة لثورة 30 يونيو





وأقام قصر ثقافة بنها احتفالا كبيرا قدم خلاله فرقة قصر الثقافة عدداً من الأغاني الوطنية والفقرات والاستعراضات الغنائية، كما تم إطلاق الألعاب النارية ابتهاجا بهذه المناسبة، بحضور الدكتور عواد احمد سكرتير عام المحافظة والمستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض الاسبق، واللواء محمد ابوالمجد نائبا عن مدير امن القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ونجوى العشيري رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتورة جيهان فؤاد رئيس فرع المجلس القومي للمرآة بالقليوبية.





وقام المحافظ بافتتاح المعرض المقام بقصر الثقافة بمدينة بنها والذي ضم توثيق احداث ثورة 30 يونيو وعلق المحافظ ساخرا من الرئيس المعزول محمد مرسي خلال افتتاح المعرض، أنه علق أكثر من 25 مرة على الشرعية.





وأضاف المحافظ أن ذكرى ثورة 30 يونيو ، غالية على نفوس جميع المواطنين وقد استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية وانحاز لهم الجيش لبدء تأسيس مصر الحديثة.





وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات والعروض الفنية بعرض لفرقة الموسيقى العربية وعروض لفرق الفنون الشعبية و فرقة الموسيقى العربية ببنها والكورال.





كما شهد المحافظ إطلاق 150 صاروخًا ناريًا مضيئًا من استاد بنها الرياضي تم إطلاقهم على دفعتين تحت إشراف القوات المسلحة.