نانسي عجرم ترد على اتهامها بالغرور في المغرب بعد هذا التصرف (فيديو)
الأحد 01/يوليه/2018 - 04:57 ص
سبوتنيك
تداولت مواقع إلكترونية فيديو للمطربة اللبنانية، نانسي عجرم، وهي ترفض تناول الحليب، الذي كان مقدمًا لها في المغرب كإكرام لها، ما جعل البعض يتهمها بالغرور والتكبر.
ولكن ردت نانسي عجرم، على هذا الاتهام، بتأكيد أنها رفضت تناول الحليب، بسبب أنها تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان.
وقالت في تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، على فضائية "روتانا": "لدي حساسية من منتجات الألبان، فرفضت المشروب بضحك".
أما عن سر عدم تنازلها عن أجرها في مهرجان "موازين"، على غرار المطربة الإماراتية أحلام، فأكدت نانسي عجرم أن مجريات الأمور المادية ليست في يدها دائما، وأن هذا الأمر ليس من اختصاصها".
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