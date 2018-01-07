بعد خروج كريستيانو وميسي.. تعرف على قائمة هدافي كأس العالم

انتهى مشوار كلًا من ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال في المونديال، وذلك بعد خسارة كلا المنتخبين أمس، أمام فرنسا والأوروجواي في إطار دور ال16 من بطولة كأس العالم.

وبعد خروج أبرز نجمين في الكرة ومع انتهاء أول أيام دور ال 16 جاءت قائمة الهدافين كالتالي:

أحرز هاري كين لاعب منتخب إنجلترا 5 أهداف متصدرًا القائمة، كما أحرز كلًا من روميلو لوكاكو لاعب المنتخب البلجيكي وكريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي 4 أهداف.

وأحرز كلًا من دينيس تشيريشيف لاعب منتخب روسيا وديجو كوستا لاعب منتخب إسبانيا وكيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وإديسون كافاني لاعب منتخب الأوروجواي 3 أهداف.

وأحرز كلًا من إيدين هازارد لاعب المنتخب البلجيكي ولويس سواريز لاعب منتخب الأوروجواي هدفين وصنعا هدف.

كما كان للمصري محمد صلاح وياري مينا لاعب المنتخب البلجيكي وأوجويرو لاعب الأرجنتين مكان في القائمة بهدفين لكل لاعب.

بالإضافة للوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وفيليبي كوتينيو لاعب المنتخب البرازيلي وأنطونيو جريزمان لاعب المنتخب الفرنسي.