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طارق علام: مجدي يعقوب أًصبح "أسطورة الطب" في أمريكا

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:00 ص
طارق علام: مجدي يعقوب أًصبح أسطورة الطب في أمريكا
الدكتور مجدي يعقوب
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نعيم يوسف
 
كشف الإعلامي طارق علام، مقدم برنامج "هو ده"، على قناة المحور الفضائية، السبت، أنه تم اختيار الدكتور مجدي يعقوب ليكون "أسطورة الطب" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار "علام"، إلى أن هذا اللقب حصل عليه "يعقوب"، بعد منافسة مع 5 أشخاص آخرين، مشددا على أن هذا يعطي الأمل لمن يدرسون في التعليم الحكومي بمصر.
المزيد عن: مجدي يعقوب طارق علام الولايات المتحدة أسطورة الطب
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