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الليلة.. أسرة الموسيقار الراحل ميشيل المصري تتلقى عزاءه في كنيسة المرعشلي

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:30 ص
الليلة.. أسرة الموسيقار الراحل ميشيل المصري تتلقى عزاءه في كنيسة المرعشلي
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الفجر الفني
 

تتلقى أسرة الموسيقار الراحل ميشيل المصري، عزاءه اليوم بكنيسة المرعشلي في الزمالك في تمام السادسة مساءً. 

كان الفنان محمد الحلو أعلن أمس السبت نبأ رحيل المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الحلو عبر صفحته: "توفى اللي رحمه الله ملحن ليالي الحلمية ىالعبقري ميشيل المصري".

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