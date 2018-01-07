خبير أمني: الإخوان حاولوا تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الحديدي"



ووجه "يوسف"، خلال حواره على فضائية "المصرية"، السبت، رسالة للشباب والأحزاب وطالبهم بأنهم يوضحوا الحقيقة للخارج، وأن الإخوان حاولوا تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الحديدي"، على شاكلة الحرس الثوري الإيراني لكي يبقيهم على الحكم، بالإضافة للسماح للإرهابيين بالدخول إلى سيناء والتواجد فيها، واستخدمت سيناء كمعقل للجماعة الإرهابية.



وشدد على أن الشعب المصري تحرك بفطرته، وتبرعت الناس بـ20 جنيها، و200 جنيه، لكي يتم تصوير هذه الاستمارة وتوزيعها على الناس، وكانت الأمل الأخير للناس، وعند وصول عدد الموقعين لها إلى الملايين بدأوا يشعرون بالقلق.

قال الدكتور إيهاب يوسف، خبير إدارة المخاطر الأمنية، إن زيارة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد إلى مصر، وقت جماعة الإخوان، والاعتداء على المواطنين في الشوارع، وتواجد قتلة السادات في احتفالات أكتوبر، أعطت المصريين رسالة بأن الدولة تسير في اتجاه غير صحيح.