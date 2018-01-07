مباراة اسبانيا وروسيا .. بث مباشر الآن

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معلومات عن مشاهدة روسيا واسبانيا اليوم اسبانيا Vs روسيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + سوار الذهب (بي إن 4k) .





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