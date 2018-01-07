طارق السيد يكشف سبب إخفاق المنتخب في المونديال

أكد طارق السيد، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن هيكتور وكوبر واللاعبين كانت أمامهم فرصة جيدة للظهور بشكل جيد خلال مونديال روسيا وهو ما لم يحدث.

وقال السيد، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "كنت أتمنى أن يحقق الجيل الحالي إنجازا تاريخيا لكن النتائج كانت سيئة للغاية".

وتابع: "الشعب كان يحلم برؤية انجازات تاريخية في كأس العالم بعد ظهور محمد صلاح بشكل مميز الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي والجوائز التي حصل عليها".

وأكمل: "إعداد منتخب مصر كان غير جيد بالإضافة إلى أن اختيارات كوبر للاعبين كانت غير موفقة وعدم وجود نماذج أفضل من الحاليين بجانب أن طريقته ثابتة لا تتغير وتشكيلته أيضا وفكره".

كما واصل: "كوبر لم يجدد في طريقة لعبه أو حتى التغييرات الثابتة والتي كانت تتمثل في نزول كهربا وصبحي وعمرو وردة".

واختتم: "عبد الله السعيد لم يكن في مستواه تماما بسبب أزمة توقيعه للزمالك بجانب أنه يفتقد للتركيز خلال المباريات وأيضا مروان محسن كان أداءه سيء".