طارق علام: مؤسسة الرئاسة مهتمة بأنواع الأرز الموفرة للمياه



وأشار "علام"، إلى أنه عرض حلقة مع الدكتور سعيد سليمان، عن ابتكار أنواع من الأرز موفرة للمياه، وقد اهتمت الرئاسة بهذا الأمر، وسيقدم أيضا حلول لمحصول القصب، باستخدام أنواع موفرة للمياه.



وأكد الدكتور سعيد سليمان، أن هناك أربعة أصناف من الأرز، يتم ريها بالمياه بـ3500 متر مكعب مياه، بدلا من 7 آلاف، موضحًا أن إنتاجية الفدان أعلى من خلال هذه الأنواع.

كشف الإعلامي طارق علام، مقدم برنامج "هو ده"، على قناة المحور الفضائية، السبت، أن مؤسسة الرئاسة اهتمت بما تم عرضه في البرنامج من أصناف الأرز الموفرة للمياه.