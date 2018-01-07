ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طارق علام: مؤسسة الرئاسة مهتمة بأنواع الأرز الموفرة للمياه

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:44 ص
طارق علام: مؤسسة الرئاسة مهتمة بأنواع الأرز الموفرة للمياه
الإعلامي طارق علام
طباعة
نعيم يوسف
 
كشف الإعلامي طارق علام، مقدم برنامج "هو ده"، على قناة المحور الفضائية، السبت، أن مؤسسة الرئاسة اهتمت بما تم عرضه في البرنامج من أصناف الأرز الموفرة للمياه.

وأشار "علام"، إلى أنه عرض حلقة مع الدكتور سعيد سليمان، عن ابتكار أنواع من الأرز موفرة للمياه، وقد اهتمت الرئاسة بهذا الأمر، وسيقدم أيضا حلول لمحصول القصب، باستخدام أنواع موفرة للمياه.

وأكد الدكتور سعيد سليمان، أن هناك أربعة أصناف من الأرز، يتم ريها بالمياه بـ3500 متر مكعب مياه، بدلا من 7 آلاف، موضحًا أن إنتاجية الفدان أعلى من خلال هذه الأنواع.
المزيد عن: محصول طارق علام الرئاسة الأرز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 8:50:02 AM