نجم الأهلي: أزمة محمد صلاح مع الجبلاية هي سبب إخفاق المنتخب في المونديال

يرى أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن كوبر هو السبب الرئيسي لظهور المنتخب بشكل سيء في المونديال بجانب تشتيت اللاعبين بأزمات أخرى مثل مشكلة صلاح مع الراعي الرسمي.

وقال أبو مسلم، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "اختيارات هيكتور كوبر كانت عشوائية وغريبة، وله قوام أساسي يعتمد عليه مثل أي مدرب يستطيع أن يغير من لاعبيه حسب وجهة نظره ولكن هناك علامة استفهام على استبعاد كوكا وكريم حافظ رغم اعتماده عليهم وضمهم للمعسكرات".

وتابع: "كيف يضم مهاجم وحيد لقائمته، ثم أنه وصل لاعلى مستوى وهو اللعب لكأس العالم وفي مجموعة سهلة ولعبت دفاع أمام كل المنتخبات حتى روسيا والسعودية بجانب أن اللاعبين افتقدوا للتركيز".

وواصل: "هناك فوضى وعشوائية واضحة في معسكر المنتخب بجانب تأثير الإعلانات والاحتفالات على تركيز اللاعبين وظهورهم في القنوات قبل المباريات لذلك طريقة اللعب واللاعبين كان مستواهم سيء".

وأردف: "المغرب ظهرت بمستوى هجومي مميز رغم الخسارة لكنها وقعت في مجموعة صعبة على عكس مجموعتنا كان لا بد أن يلعب كوبر بشكل هجومي وليس دفاعي حتى الأهداف كانت بمجهود فردي لمحمد صلاح الذي لم تتم تهيئة أجواء جيدة له للتألق والظهور بشكل أفضل".

واختتم: "محمد صلاح دخل في أزمات نتج عنها فقدانه للتركيز مثل مشكلة الراعي الرسمي".