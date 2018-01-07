ليلى علوي وإيمان العاصي يرقصن على أغنية "3 دقات" في حفل زفاف نجل صادق الصباح (فيديو)

وظهرت خلال الفيديو النجمة ليلى علوي والفنانة إيمان العاصي، وهن يرقصن على أغنية "3 دقات" للمطرب "أبو".





وشهد الحفل الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، حضور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن من مصر والوطن العربي.