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ليلى علوي وإيمان العاصي يرقصن على أغنية "3 دقات" في حفل زفاف نجل صادق الصباح (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:29 ص
ليلى علوي وإيمان العاصي يرقصن على أغنية 3 دقات في حفل زفاف نجل صادق الصباح (فيديو)
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو من حفل زفاف "أنور" نجل المنتج صادق الصباح. 

وظهرت خلال الفيديو النجمة ليلى علوي والفنانة إيمان العاصي، وهن يرقصن على أغنية "3 دقات" للمطرب "أبو".

وشهد الحفل الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، حضور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن من مصر والوطن العربي.


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