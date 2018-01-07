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توقيت مباراة كرواتيا ضد الدنمارك في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:54 ص
توقيت مباراة كرواتيا ضد الدنمارك في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
كرواتيا والدنمارك
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منى العوضي
 

يلتقي منتخب كرواتيا، اليوم الأحد، بنظيره الدنمارك في مباراة هامة ومصيرية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

 

ويستضيف ملعب "نيجني نوفجورود" مباراة كرواتيا والدنمارك، وذلك يوم الأحد والموافق 1 يوليو 2018 وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

تمكن المنتخب الكرواتي من التأهل للدور الستة عشر من البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، أما الدنمارك احتلت المركز الثاني في مجموعتها برصيد 5 نقاط.

 

يعد كريستيان إريكسن هو السلاح الأبرز لمنتخب الدنمارك ومن أفضل لاعبي العالم في الفترة الحالية وهو يلعب في صفوف نادي توتنهام، أما كرواتيا فتمتلك كتيبة من النجوم أبرزهم مودريتش ومانذوكيتش وراكيتيتش.

 

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة كرواتيا والدنمارك في دور الستة عشر من البطولة عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2"، بجانب قناة "تي آر تي 1" التركية التي ستنقل اللقاء بشكل مجاني.

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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