موعد مباراة روسيا واسبانيا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يسعى متتخب روسيا، ونظيره الإسباني، للفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما في الرابعة من عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتأهل منتخب إسبانيا كمتصدر للمجموعة الثانية، بينما صعد منتخب روسيا كوصيف للمجموعة الأولى في المونديال.

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