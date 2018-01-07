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موعد مباراة روسيا واسبانيا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:47 ص
موعد مباراة روسيا واسبانيا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
روسيا واسبانيا
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يسعى متتخب روسيا، ونظيره الإسباني، للفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما في الرابعة من عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم في روسيا.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وتأهل منتخب إسبانيا كمتصدر للمجموعة الثانية، بينما صعد منتخب روسيا كوصيف للمجموعة الأولى في المونديال.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

 

 

 

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