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١٤ لاعبا في القائمة الأولى للقوصية

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:45 ص
١٤ لاعبا في القائمة الأولى للقوصية
أحمد سعد
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رجب عبد الستار
 

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القوصية، بقيادة أحمد سعد، القائمة الأولى للفريق للموسم الجديد، أمس السبت.

 

وضمت القائمة ١٤ لاعبا وهم:

مهيمن نصر، صلاح الدين محمد ، فرغلي بالو، محمد خيري، مدحت العدل، عبد الحميد جمال، ياسر جمال، محمد عبد التواب، محمد زكريا، محمد شحاته، إسلام محمد حسن، عبد الحميد أحمد عبد الحميد، محمد أحمد، صبري علي.

 

ويلعب القوصية في القسم الثالث وصعد الموسم الماضي إلى دورة الترقي وكان قريبا من الصعود إلى القسم الثاني، حيث يطمح لاعبوه وجهازه الفني في المنافسة بشدة هذا الموسم وتحقيق حلم الصعود.

 

المزيد عن: قائمة القوصية رياضة القوصية أحمد سعد 14 لاعبا
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