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مفكر سياسي: عداوة الإخوان مع الشعب كانت خطأ كبيرا

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:27 ص
مفكر سياسي: عداوة الإخوان مع الشعب كانت خطأ كبيرا
رجائى عطية
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور رجائى عطية، المفكر السياسى، إن جماعة الإخوان أعتقدوا أن أول طريقة يسقطون بها الدولة هي عمليات القتل والاغتيال.

وأضاف "عطية"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن الجماعة هاجمت الشعب المصري، ولم تراع الاقتصاد ولا الشعب صاحب الشرعية، والعداوة مع الشعب كانت خطأ كبير.

وأوضح المفكر السياسي، أن الناس تعبت ولم يستطيعوا ترك الإخوان في الحكم، مشددا على أنهم غير موجودين في المشهد السياسي.
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