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بالتفاصيل.. مخطط تدريب معلمي رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد (مستندات)

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:30 ص
بالتفاصيل.. مخطط تدريب معلمي رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد (مستندات)
أرشيفية
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ريم محمود
 
أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابًا إلى جميع مديري المديريات التعليمية، ويحتوي على المعلومات الكاملة لتفعيل البرامج التدريبية لنظام التعليم الجديد.

والمستهدف من التدريب معلمي الصفوف الأولى ومعلمات رياض الأطفال.

وأفاد الخطاب الذي حصلت "الفجر" على نسخة منه، بأن التدريب داخل قاعات تابعة للإدارة التعليمية، وهناك اختبارات قبلية وبعدية للبرنامج التدريبي.
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