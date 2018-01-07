بالتفاصيل.. مخطط تدريب معلمي رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد (مستندات)

أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابًا إلى جميع مديري المديريات التعليمية، ويحتوي على المعلومات الكاملة لتفعيل البرامج التدريبية لنظام التعليم الجديد.





والمستهدف من التدريب معلمي الصفوف الأولى ومعلمات رياض الأطفال.



