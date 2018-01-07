اتحاد الكرة: مصر المنتخب الوحيد في روسيا الذي تعرض للشائعات الممنهجة

فجر أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة مفاجأة عن البعثة الإعلامية التي رافقت المنتخب في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " رافق بعثة المنتخب 25 صحفيا لم أرى منهم في جروزني إلا 3 صحفيين والباقي تواجد في سان بطرسبرج ولا أعلم السبب، كما أنني لا استطيع غير إعطاءه المعلومة الرسمية".

واختتم إسماعيل تصريحاته قائلاً: "المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد الذي واجه كمية شائعات بطريقة ممنهجة وهذه ملاحظة الوفد الإعلامي للفيفا".