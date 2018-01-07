أسوان تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو بالمسرح الصيفي (صور)





شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو بالمسرح الصيفي، بحضور عدد من القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمحافظة.



بدأ الحفل، بتفقد معرض للحرف البيئية والفنون التشكيلية، ثم قرآن كريم للشيخ شاذلى طلحة، تلاه عرض بيان الثورة الذى ألقاه السيد وزير الدفاع يوم ٣ يوليو ٢٠١٣.





وتم عرض انجازات عدد من المصالح "الشباب والرياضة" "الصحة"، "الرى"، "الثقافة"، "الكهرباء"، مشروع الطاقة الشمسية، المجلس القومى للمرأة، كلمة الدين المسيحى القس دوما مجدى، ثم كلمة الدين الاسلامى للشيخ محمد عبد العزيز، أعقب ذلك كلمة السيد اللواء محافظ أسوان.







وبدأت الفقرات الفنية بأغنية للأكاديمية العربية البحرية، أوبريت "سجل حلمك " للتربية والتعليم، عرض تايكوندو - كارتية للشباب والرياضة، عرض لفرقة كركر للفنون الشعبية، عرض "لفرقة الحدود" الشباب والرياضة، عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محسن حسانين ومحمود مغازى.





وتغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني الوطنية منها (بسم الله، عظيمة يامصر، عشت يا مصر، مصر التى فى خاطري، حب الوطن فرض عليا، فى حاجة حلوة، ولادك رجالة، تعيشى يابلدى، وفى الختام السلام الجمهوري).







