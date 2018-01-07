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نجم الزمالك يفجر مفاجأة عن المدرب الأجنبي الجديد ويكشف موقف خالد جلال

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:46 ص
نجم الزمالك يفجر مفاجأة عن المدرب الأجنبي الجديد ويكشف موقف خالد جلال
خالد جلال
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منى العوضي
 

 

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك مدرب أجنبي سيتولى تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بدلا من خالد جلال.

 

وقال السيد، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "هناك احتمالية كبيرة لتولي مدرب أجنبي ولكن الكابتن خالد جلال سيستمر في الجهاز الفني ولن يرحل".

 

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور قد قرر فتح ملف التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد.

 

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