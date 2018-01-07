وزيرة الثقافة: بناء الإنسان المصري قمة أولويات الحكومة (صور)





تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم يرافقها اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية المركز الثقافي بطنطا بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية التى توثق تاريخ تطويره وترميمه لينضم إلى جسد الفكر والفن في مصر شريانا جديدا ويصبح رافدا للإبداع في قلب الدلتا وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية وفنانى وادباء ومثقى المحافظة .





قالت وزير الثقافة فى كلمة القتها انه فى هذه المناسبة الوطنية نعيد افتتاح مسرح بلدية طنطا التاريخي الذي يعد مركزا للتنوير وإضافة للبنية الثقافة في مصر كما يعظم دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في منطقة الدلتا ويأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصرى والذى يقع على قمة اولويات الحكومة كما يعكس الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة في تحقيق العدالة الثقافية ويبرز التعاون بين القطاعات حيث يقدم نشاطاً متنوعاً من خلال برنامجا يشمل امسيات وندوات وصالونات ثقافية الى جانب مركزا لتنمية المواهب واخر لذوي القدرات الخاصة ، كما وجهت التحية لكل من ساهم في اعادة الحياة لهذا الصرح الكبير وخاصة ادباء وفناني محافظة الغربية واختتمت كلمتها بـ " عاشت مصر ابية وحفظ الله شعبها وجيشها وشرطتها وتحيا مصر " .





وأكد محافظ الغربية أن مصر تمر بمرحلة تاريخية تحمل ما يأمله الشعب في كل المجالات واحتفالا بثورة 30 يونيو تسطر الثقافة انجازا جديدا يتمثل في افتتاح المركز الثقافي بطنطا ليكون صرحا للثقافة والفن وذلك ايمانا من الدولة بضرورة ترسيخ مبادئ حرية الإبداع .





وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن افتتاح المركز الثقافي بطنطا يأتي مواكبا لثورة 30 يونيو التي اعادت لمصر دورها التاريخي وهو المسرح الذي كان شاهدا على الكثير من الاحداث السياسية والفنية ومنه ننطلق لبناء مشروعا ثقافيا بالتعاون مع ادباء وفناني منطقة الدلتا ومختلف قطاعات وزارة الثقافة التي بدأت فى تبنى منهج مغاير يحقق مبدأ العدالة الثقافية ويخلق حراكاً ثقافياً يهدف لمستقبل افضل لمصر كما تقدم بالشكر لوزير الثقافة على دعمها للهيئة .





وكان حفل الإفتتاح قد بدأ بفقرة غنائية لذوي القدرات الخاصة تلاه مجموعة من الوطنيات الحماسية اداها كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالأوبرا بقيادة عمرو حسن وإخرج حازم طايل تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد منها بسم الله، البداية، مصر تتحدث عن نفسها، يا اغلى اسم في الوجود، تعيشي يا بلدي، حلوة بلادي، وحياة رب المداين وغيرها.



