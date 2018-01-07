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رئيس الأسيوطي السابق يكشف مفاجأة عن نادي الأهرام الرياضي

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:26 ص
رئيس الأسيوطي السابق يكشف مفاجأة عن نادي الأهرام الرياضي
الأهرام
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علاء خليف
 

 

كشف محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي سبورت سابقًا، سبب إرسال الخطابات الرسمية الخاصة بالنادي باسم وشعار "الأسيوطي" رغم بيع النادي وتغيير اسمه لـ"بيراميدز إف سي".

 

وقال "الأسيوطي" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " السبب وراء إرسال الخطابات الرسمية باسم الأسيوطي حتي الآن رغم تغيير اسمه لـ"بيراميدز إف سي": "لأن لا يزال ملكية الشركة تابعة للأسيوطي وهناك إجراءات ستتم مع مديرية الشباب والرياضة قبل أن يتم اعتماد اسم النادي الجديد".

 

وأكد "الأسيوطي" أن الملاك الجُدد لنادي الأسيوطي سبورت هم مجموعة مستثمرين سعوديين على رأسهم راكان الحارثي رئيس شركة "صلة" الراعي الرسمي لنادي الأهلي.

 

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