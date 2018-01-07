رئيس دجلة يزور تدريبات الفريق ويحفز اللاعبين (صور)

حرص ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، على حضور مران الفريق المقام على ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا للموسم الجديد.

وتواجد برفقة ماجد سامي، كلًا من حازم خيرت مدير التعاقدات، والناقد الرياضي محمد عباس، وقدموا كل الدعم للجهاز الفني بقيادة اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، من أجل تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وعقد سامي، جلسة خاصة مع اللاعبين أكد خلالها أنه سيرفع مكافأت اللائحة خلال الموسم الجديد، لتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية وتلاشي أخطاء الموسم الماضي.