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رسميا.. بيسيرو مديرا فنيا لـسبورتنج لشبونة

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:14 ص
رسميا.. بيسيرو مديرا فنيا لـسبورتنج لشبونة
بيسيرو
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محمد الصو
 

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، عن تعيين جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

 

وكان بيسيرو، تولى مسئولية تدريب النادي الأهلي، وحصد معهم لقب بطولة الدوري العام، قبل أن يرحل لتدريب بورتو البرتغالي.

 

وكان نادي سبورتنج، أعلن في وقت سابق عن تولي البرتغالي إيناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، منصب المدير الرياضي للنادي خلال الفترة المقبلة.

 

المزيد عن: مدرب الاهلي السابق سبورتنج لشبونة رياضة بيسيرو أخبار الرياضية
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