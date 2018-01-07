شوبير: لم يعد هناك وقت للمسكنات وعلينا مواجهة مشاكلنا الرياضية

شدد الإعلامي أحمد شوبير، على أنه لم يعد هناك وقت للمسكنات، ويجب وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها الكرة المصرية.

وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "المنظومة الرياضية بأكملها في مصر تواجه مشكلات جسيمة".

وأضاف: "المنتخب في مونديال روسيا لو أدى أداءًا جيدًا وودع البطولة، لما لامته الجماهير، ولكن الشكل السئ الذي ظهر به هو سبب المشكلة".

وواصل: "منتخب بلجيكا هو أبرز مثال على النجاح الكروي، حيث قام بخلق جيل عملاق من النجوم التحقوا بكبار الأندية الأوروبية، وقد يقودون الشياطين الحمر لتحقيق اللقب".

واستطرد قائلاً: "انظروا إلى المنتخب الكوري الجنوبي، أدى في المونديال بشكل ممتاز ومع ذلك ودع البطولة، وعندما عاد لبلاده قامت الجماهير الكورية بقذف اللاعبين (بالبيض)، واللاعبين لم يصدر منهم أو من المسؤولين أي رد فعل أو اعتراض أو تبرير مثلما يحدث عندنا".