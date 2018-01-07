اعتراف محمد رمضان برفض عادل إمام طلبه بالتمثيل أمامه الأكثر مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

تصدر اعتراف الفنان محمد رمضان، برفض الزعيم عادل إمام طلبه بالتمثيل أمامه يتصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





كان رمضان صرح، بأنه طلب أثناء تصويره مسلسل "نسر الصعيد" من زميله الفنان محمد إمام، أن يظهر ولو ضيف شرف مع والده الزعيم عادل إمام.

وأشار خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، إلى أن طلبه قوبل بالرفض.





ولفت إلى أنه يحلم بالتمثيل أمام عادل إمام، ولم يشعر يومًا بالإهانة بعد رفض الزعيم طلبه، مضيفًا : "حلم حياتي أن يكون في رصيدي الفني ولو مشهد واحد مع عادل إمام".



