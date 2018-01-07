تاباريز: مباراتنا أمام فرنسا صعبة وهدفنا لعب 7 مباريات في المونديال

صرح أوسكار تاباريز المدير الفني لأوروجواي عقب التأهل لدور الثمانية من كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بالفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف بأن مباراتهم المقبلة في دور الثمانية أمام فرنسا صعبة، وأكد أن هدفهم الوصول للنهائي.

وقال تاباريز في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لم أشاهد مباراة فرنسا مع الأرجنتين بشكل كامل لأعطي رأيي حول منتخب فرنسا اليوم، لكن المنتخب الفرنسي قوي جداً. لديهم مهاجمون من طراز عالٍ، جريزمان ومبابي الذي يمتلك سرعة مدهشة. المباراة أمامهم ستكون صعبة جداً. لديهم هدف مماثل لنا، أن نلعب 7 مباريات في البطولة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "قدمنا مباراة جيدة على المستوى الذهني في المقام الأول. رد الفعل على هدف التعادل يثبت ذلك. لدي 23 لاعباً جاهزون لأداء المهمة لذلك يكون أداؤنا بالعموم ثابتاً. لدينا أخطاء كما أي فريق وقد سجلوا نتيجة لذلك. السيطرة على الكرة دون نتيجة لا تعني شيء. معظم المنافسين استحوذوا على الكرة أكثر منا في نهائيات 2010 لكن أنهينا البطولة في المركز الرابع. سجلنا هدفين من الفرص التي حصلنا عليها. أولويتنا هي الفوز دائماً وقد استحقينا ذلك أمام فريق فاز ببطولة أوروبا قبل عامين".