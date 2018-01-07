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رضا عبد العال: "كوبر ضحك على المصريين وفاشل زي مدرب الأرجنتين"

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:55 ص
رضا عبد العال: كوبر ضحك على المصريين وفاشل زي مدرب الأرجنتين
سامباولي وكوبر
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علي شحاتة
 

أكد رضا عبد العال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، أن خسارة الارجنتين متوقعة في ظل المستوى الفني لمجموعة اللاعبين بخلاف ميسي وضعف المدرب الذي يقودهم.

 

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج من روسيا التحية ": "ميسي يلعب بمفرده وبجواره مجموعة من اللاعبين الفشلة ومدرب عقيم مثله مثل هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري السابق".

 

وتابع: " كوبر ضحك على مصر على الرغم من أن مصر تملك مجموعة كبيرة من اللاعبين".

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