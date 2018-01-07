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تعرف على مواجهات البلدية بالعين السخنة

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:53 ص
تعرف على مواجهات البلدية بالعين السخنة
بلدية المحلة
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أميرة مهنا
 

 

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة معسكره التدريبي بالعين السخنة، تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني للفريق.

 

ويخوض الفريق مباراتين وديتين، الأولى يوم الإثنين أمام فريق المدينة المنورة، والثانية يوم الأربعاء أمام فريق غزل السويس، لكي يحدد مستوى الأداء البدني والمهاري للاعبين الجدد والقدامى.

 

يذكر أن فريق بلدية المحلة قد ضم العديد من الصفقات المميزة، استعدادا للموسم الجديد من المجموعة الثالثة للممتاز "ب" .

 

 

المزيد عن: رياضة بلدية المحلة العين السخنة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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