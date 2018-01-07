تريزيجيه يوجه رسالة للجماهير وصلاح وكوبر

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي، أنه إلى الآن لم ينتقل إلى أي ناد، وكل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو مجرد مفاوضات.

وقال تريزيجيه في تصريحات لبرنامج من روسيا التحية: " كل الأندية التي ذكرت تتفاوض معي بشكل جدي ولكني لم أحسم قراري".

وأضاف: "أقول لكل الجماهير المصرية لم نقصر وغاب عنا التوفيق لكن وصولنا لكأس العالم وقبلها نهائي إفريقيا هو مقدمة لطموحنا القادم وسنتواجد في المونديال القادم بشكل أفضل".

واختتم: " أقول لصلاح ربنا معاك ويقويك والجميع ينتظر منك الأفضل، وأتمنى التوفيق لكوبر فيما هو قادم".