رجائي عطية: "داعش" و"بيت المقدس" من عباءة الإخوان



وأضاف "عطية"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن هذه الجماعة كانت تسير بمبدأ "يا نحكمكم يا نقتلكم"، لافتًا إلى أنهم أصبحوا أعداء للشعب كله، مشددًا على أن كلمة الرحيل كانت من الشعب، وبدأ الشعب يكون مستهدفًا، وهذه غلطة الإخوان الكبرى.



وأوضح المفكر السياسي: "إنت لو مسلم حقيقي يبقى عينك على الدولة والأمة مش المصلحة الشخصية"، لافتًا إلى أن الشعب أصبح مستهدفًا في حضارته وحياته ومصالحه.

قال الدكتور رجائى عطية، المفكر السياسى، إن جماعة "داعش" و"أنصار بيت المقدس"، خارجون من عباءة جماعة الإخوان المسلمين.