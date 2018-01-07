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رجائي عطية: "داعش" و"بيت المقدس" من عباءة الإخوان

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:46 ص
رجائي عطية: داعش وبيت المقدس من عباءة الإخوان
رجائي عطية
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور رجائى عطية، المفكر السياسى، إن جماعة "داعش" و"أنصار بيت المقدس"، خارجون من عباءة جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "عطية"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن هذه الجماعة كانت تسير بمبدأ "يا نحكمكم يا نقتلكم"، لافتًا إلى أنهم أصبحوا أعداء للشعب كله، مشددًا على أن كلمة الرحيل كانت من الشعب، وبدأ الشعب يكون مستهدفًا، وهذه غلطة الإخوان الكبرى.

وأوضح المفكر السياسي: "إنت لو مسلم حقيقي يبقى عينك على الدولة والأمة مش المصلحة الشخصية"، لافتًا إلى أن الشعب أصبح مستهدفًا في حضارته وحياته ومصالحه.
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