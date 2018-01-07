بترول أسيوط يخوض ٤ وديات خلال معسكره بالقاهرة

يخوض فريق بترول أسيوط، والذي يلعب في القسم الثالث ٤ مباريات ودية خلال معسكره بالقاهرة، والذي سيبدأ في السابع من يوليو وحتى الخامس عشر من نفس الشهر.

حيث يلتقي مع فريق الإنتاج الحربي وفريق وادي دجلة والشرقية للدخان ومصر للتأمين.

ويسعى البترول للمنافسة بقوة على الصعود للممتاز "ب"، ومن ثم العودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة والذي سبق أن لعب به موسمين قبل عدة سنوات.