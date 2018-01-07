تشيرشيف يرد على أنباء تعاطيه منشطات قبل مواجهة أسبانيا

رفض دينيس تشيرشيف، نجم منتخب روسيا، إدعاء البعض بأنه قد تعاطى منشطات خلال مباريات بطولة كأس العالم.

وقال تشيرشيف، جناح نادي فياريال، خلال تصريحات صحفية: "هذا ليس صحيحًا، لا أعرف من أين حصل الصحفيون على هذه الشائعات".

تابع: "لم أستخدم أبدًا أي مواد محظورة ولا تحتاج حتى إلى التفكير فيها مرتين، هذه هي إجابتي".

وأكمل: "من الصحيح أن جميع اللاعبين يمرون بأوقات صعبة وسيئة، ولكن علينا أن نكون محترفين وأن نركز على ما يتعين علينا القيام به".

واختتم: منتخب أسبانيا هو أفضل فريق في العالم حاليًا وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل للدور التالي من خلاله".

ويقدم تشيرشيف أداء مميزا مع المنتخب الروسي وسجل حتى الآن 3 أهداف، ويخوض منتخب روسيا لقاء صعب أمام أسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم.