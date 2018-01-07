هل يفكر في تكرار تجربة "الأسيوطي" بعد بيعه وتحويله لـ"بيراميدز"؟.. محمود الأسيوطي يُجيب

كشف محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي سبورت سابقًا، إمكانية تأسيسه لنادي جديد يبدأ به مشوار المنافسة في مصر من دوري الدرجة الرابعة مثلما فعل مع الأسيوطي في وقت سابق، وذلك بعد بيع رخصة واسم النادي ليتحول لـ"بيراميدز إف سي".

وقال "الأسيوطي" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "لا أفكر حاليًا في الاستثمار في الرياضة أو كرة القدم، ولا أفكر تأسيس نادي جديد يبدأ من دوري الدرجة الرابعة مثلما فعلت سابقًا مع نادي الأسيوطي".

وأضاف: "صعب تأسيس نادي جديد في الفترة الحالية أو حتى الاستثمار في أحد أندية دوري الدرجة الرابعة، وذلك بسبب المناخ الحالي والمشكلات التي تعاني منها الكرة المصرية حاليًا".

وتابع: " راض عن كل ما قدمته مع الأسيوطي بدأنا من الدرجة الرابعة وخلال 5 سنوات تواجدنا في الدوري الممتاز".

واستطرد قائلًا: "تحملت مسؤولية هبوط الأسيوطي موسم 2014-2015 وحرصت علي عدم تكرار أخطائي، ونجحت في تكوين فريق قوي كان قادر على المنافسة والاستمرار سنوات طويلة".

وأتم: " لن أفكر في العودة للإستثمار في الرياضة وكرة القدم مرة أخرى إلا بعد تغيير المناخ الحالي وتوفير مناخ مناسب يشجع على الاستثمار الرياضي".