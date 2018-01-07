خبير يكشف عن صفقة الإخوان لقطر وقت حكم "مرسي"



وأضاف "لوقا"، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن الرئيس الإخواني محمد مرسي، عرض على الرئيس الفلسطيني، الحصول على جزء من سيناء كوطن بديل عن القدس، كما أكد نائب الرئيس السوداني، أن مرسي عرض عليهم الحصول على حلايب وشلاتين.



وأشار الخبير السياسي، إلى أن جماعة الإخوان عرضت على قطر الحصول على الجزء الاقتصادي في سيناء، وتأجير الأهرامات، مشددا على أن حكم الإخوان لمصر كان "دمار".

أكد اللواء نبيل لوقا، الخبير السياسي والأمني، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعم جماعة الإخوان لأنها قبلت تنفيذ مخطط تقسيم الشرق الأوسط على أساس عرقي وديني.