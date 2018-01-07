وكيل "تعليم البحر الأحمر" لـ"الفجر": ثورة 30 يونيو حطمت طموحات الإخوان الإرهابية

قالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن ثورة 30 يونيو من أعظم وأكثر الثورات مشاركة على مستوى التاريخ، وسطرت اسمها بالذهب على مدار التاريخ، حيث شارك فيها الشباب والكبار والرجال والنساء، حتى الأطفال شاركوا فيها عن قناعة وحبًا فى التغيير وبتر جذور طغيان جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكدت "فاضل"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، يوم مشهود في تاريخ مصر والعالم العربي، نظرًا لنجاح المصريين في مجابهة التحديات والتصدي للإرهاب الأسود، مؤكدين أنه لا مكان بينهم لإرهابي أو خائن يريد تدمير البلاد بسواعد خارجية.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تلك الثورة حطمت آمال وطموحات الإخوان من السيطرة على دولة كبيرة مثل جمهورية مصر العربية، وأن تلك الثورة المجيدة بمثابة استرداد لحقوق الشعب المصري من حكم الإخوان الطاغي، الذي كان له توجهات خطيرة على الشعب المصري وضد الدولة ومؤسساتها حما الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها المدنية من كل سوء.