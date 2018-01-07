عاجل.. نجم الأهلي: محمد صلاح يطلب من اتحاد الكرة التعاقد مع هذا المدرب!

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن هناك عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني بقيادة النجم محمد صلاح تقدموا بمذكرة إلى المهندس هاني أبوريدة يرشحون خلالها الكابتن ضياء السيد للعمل فى منصب المدرب العام للمنتخب مع المدير الفني الأجنبي، والمقرر أن يقود الفراعنة في المرحلة القادمة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن طلب اللاعبين جاء فى ظل علاقة ود قوية تربطهم بالكابتن ضياء السيد الذي درب غالبيتهم في منتخبي الناشئين والشباب والأول.

ومن جانبه، يفاضل اتحاد الكرة بين ضياء السيد وآخرين لهذا المنصب من بينهم الكابتن هاني رمزي نجم الأهلي ومصر الأسبق ولم يتم الاستقرار على أحد حتى اﻵن.